Verona, l'ex Miguel Veloso si RITIRA dal calcio: il FUTURO

Miguel Veloso appende gli scarpini al chiodo. Ha giocato in Serie A con le maglie di Verona e Genoa

Miguel Veloso ha deciso di smettere di giocare. L’ormai ex giocatore di Verona e Genoa in Serie A e Pisa in Serie B, sua ultima parentesi da calciatore, è pronto ad una nuova vita senza più stare al centro del rettangolo verde.

Di ruolo centrocampista, il portoghese ha giocato anche per Sporting Lisbona e Dinamo Kiev collezionando presenze in Champions League. Il suo futuro sarà sempre al Pisa, ma da collaboratore tecnico di Inzaghi.