Verona, Sarr: «L'importante è dare il massimo con il Lecce»

Il calciatore del Verona ha parlato dopo il pesante ko con l’Atalanta, in vista del match con il Lecce

Amin Sarr, attaccante del Verona, è intervenuto ai canali ufficiali del club per approfondire il tema del ko contro l’Atalanta e prepararsi a quello fondamentale con il Lecce.

VERONA – «Ci aspetta una partita importante e Lecce dove dovremo dare tutto per il club e per i tifosi. E’ difficile parlare adesso del mio gol perché quando perdi in questo modo non è mai semplice. L’importante è dare il massimo contro il Lecce. Stasera non abbiamo mostrato il carattere che ci contraddistingue, la prossima gara dobbiamo affrontarla a testa alta»