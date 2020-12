Marco Silvestri è ancora una volta uno dei protagonisti del Verona. Ecco le sue dichiarazioni dopo la gara contro la Lazio

Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria contro la Lazio.

«Parata su Pereira? Non so nemmeno io come ho fatto a prenderla, ci ho provato ed è andata bene. Abbiamo fatto una prestazione fantastica contro una squadra fortissima, tre punti incredibili per noi. Zona Europa? Ci fa piacere, sono altri i nostri obiettivi, facciamo più punti possibili e poi vediamo. Il mister ci ha dato questa identità già dallo scorso anno. I nuovi arrivati si sono integrati subito, il mister è il nostro portabandiera, ma noi siamo appiccicati a lui. Tameze è molto duttile, può giocare dappertutto».