Verona, Tudor: «Successo meritato che ci dà fiducia per le prossime gare»

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. Le dichiarazioni del tecnico croato

Ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha parlato dopo Verona-Udinese.

PARTITA – «Abbiamo giocatori forti, è stata una bella vittoria chiudendo in crescendo. Nel secondo tempo li abbiamo messi sotto, sembrava facile ma non lo era. La nostra è una vittoria strameritata. Sono contento per i ragazzi, un risultato che ci carica verso la Roma. Stiamo bene, vogliamo andare avanti così».

ATTACCO – «Vero, questo conferma che abbiamo giocatori forti e giochiamo all’attacco. Oggi però mi è piaciuta la voglia di non prendere gol, l’Udinese attaccava e ci difendevamo dietro la linea del pallon. Siamo stati bravi, Montipò ha fatto parate importanti. C’è fiducia per il futuro».

PRESTAZIONI INDIVIDUALI – «Simeone èstato tra i migliori in campo, ha fatto una grande gara. Caprari non volveva uscire ma era giusto. Depaoli è un ragazzo d’oro e in settimana l’ho caricato. Stiamo lavorando bene, Tameze è in un periodo d’oro. Sono molto contento».