Vertonghen: «Niente complimenti all’Italia, mi hanno irritato»

Jan Vertonghen, difensore del Belgio, ha commentato la sconfitta contro l’Italia che ha sancito l’eliminazione da Euro 2020

Jan Vertonghen ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro l’Italia. Le sue parole.

«Era un momento in cui facevamo poco possesso palla e volevo invertire la tendenza. Con il senno di poi, ho fatto ovviamente la scelta sbagliata perché ho perso il pallone. Questo sbaglio mi fa male. Complimenti all’Italia? No, perché nel finale loro mi hanno irritato. I due gol li abbiamo subiti per colpa nostra e per due volte ho pensato che Lukaku stesse per segnare. Così fa male».