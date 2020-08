Vertonghen, l’agente: «Contatti con tre club italiani ma poi il Benfica…»

Vertonghen, l’agente Tom de Mul parla al portale belga ‘Sporza’, tra le contendenti al giocatore, tre società italiane.

Vertonghen, l’agente Tom de Mul parla al portale belga ‘Sporza’, tra le contendenti al giocatore, tre società italiane.

L’AGENTE- «Ci sono stati contatti con Roma, Inter e soprattutto Napoli, che ad un certo punto, si erano realmente fatti molto concreti. Per Jan sono però stati importanti i tre anni di contratto, così come il fatto che il Benfica possa garantirgli la possibilità di competere per trofei e di giocare in Champions, o almeno sicuramente in Europa League».