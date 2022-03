Vezzali: «Dal 31 marzo tornerà la riapertura degli stadi al 100%. Per il playoff mondiale valuteremo»

Ecco le parole del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sulla capienza degli stadi

Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha parlato ai microfoni di Sky sulla questione della capienza degli stadi italiani al 100%, parlando anche del playoff per i Mondiali tra Italia e Macedonia. Ecco le sue parole:

«Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza e ci sarà una riapertura verso gli stadi del 100%. La partita del playoff per i Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord sarà prima del 31 marzo e dovrò fare una deroga per aumentare lo capienza al 100%. Già per Italia-Svizzera Gravina mi aveva chiesto una deroga ma non l’ho potuta concedere visto lo stato di emergenza, questa volta valuterò la situazione e deciderò se concederla o meno».