L’Inter insiste per Arturo Vidal, Hector Herrera è l’alternativa. Sul cileno però c’è anche da registrare l’inserimento dello United

Mou tu quoque?! José Mourinho vuole Arturo Vidal, uno degli obiettivi principali dell’Inter. Il club nerazzurro deve completare la formazione da mettere a disposizione di mister Spalletti e lavora per regalare al tecnico un nuovo terzino e un nuovo centrocampista. Per la mediana sempre in voga il nome di King Arthur con Hector Herrera prima alternativa. Sembra essere ormai abbandonata la pista che porta a Mousa Dembelé del Tottenham. Il divorzio tra il Bayern Monaco e il cileno sembra essere ormai cosa certa ma questo non dà garanzia di successo ai nerazzurri.

José Mourinho, allenatore del Triplete, vuole un nuovo centrocampista e starebbe pensando proprio all’ex juventino. Sembrano essere infondate invece le voci che vedrebbero il Milan alla caccia del mediano cileno. Vidal lascerà il Bayern Monaco e l’Inter punta sulla volontà del giocatore. I bavaresi sono disposti a lasciar andare il giocatore ma chiedono almeno 30 milioni di euro e non vogliono chiudere l’affare in prestito. Bisogna formula un’offerta interessante per convincere il Bayern a cedere l’ex guerriero della Juventus. L’Inter c’è ma attenzione al Manchester United che ha maggiori disponibilità economiche.