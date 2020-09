Vidal Inter, è fatta: il cileno arriverà a metà settimana

Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il cileno domani si libererà con il Barcellona e sarà a Milano a metà settimana

La Gazzetta dello Sport è sicura: per il ricongiungimento fra Antonio Conte e Arturo Vidal e quindi il “matrimonio” del cileno con l’Inter, è ormai questione di giorni. Il centrocampista non sarà presente al raduno di domani (quando peraltro mancheranno anche la gran parte dei nazionali), ma in casa Inter contano che possa esserci già verso metà settimana, quando i lavori per la prossima stagione potrebbero iniziare davvero.

L’accordo con il Barcellona per i 6 milioni di ingaggio ancora da pagare sembra vicino, solo da ratificare facendo un ultimo reciproco sforzo. Così poi il Barça potrà pensare a integrare la rosa con il sostituto del centrocampista, un elemento più gradito a Koeman e probabilmente più futuribile. Domani dovrebbe arrivare Kolarov a Milano e subito dopo toccherà a Vidal.