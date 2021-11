Vieri: «De Ligt si è mangiato Vlahovic, è una iena»

Vieri ha commentato Juve Fiorentina parlando del duello tra de Ligt e Vlahovic: ecco le sue dichiarazioni

Nel corso del Bobo TV, in diretta su Twitch, anche Vieri ha parlato di Juventus Fiorentina. Ecco il suo commento su de Ligt e il duello con Vlahovic.

DE LIGT VLAHOVIC – «Se non veniva espulso Milenkovic la Juventus non avrebbe vinto, nemmeno tirato in porta. La Fiorentina è una squadra giovane e con Italiano gioca bene. De Ligt su Vlahovic è stato una iena, l’hanno mangiato vivo».