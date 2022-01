ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vieri su Gosens: «Inter, colpo incredibile. Tra un mese sfonda la fascia». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Bobo Vieri esalta l’acquisto di Robin Gosens da parte dell’Inter. Questo il suo commento alla BOBO TV.

Le sue parole: «Inter ha fatto il più bel colpo che poteva fare: Gosens è il più forte in Europa in quel ruolo. Quello fa gol, assist: ha fatto un colpo magistrale, sembrava andasse al Newcastle. Tra un mese questo sfonda la fascia, quando gioca lui lo stadio tutto in piedi. Colpo incredibile».