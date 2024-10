Vieri: «Il Napoli ha Conte, perciò lotterà per lo scudetto. Inter più forte, ma fatica per un motivo. Retegui ha dalla sua l'effetto Gasp. E c'è un giocatore che in Nazionale può fare benissimo...»

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante italiano, sulla possibile lotta scudetto in Serie A tra Napoli ed Inter. Tutti i dettagli in merito

Christian Vieri, detto Bobo, non è mai banale. Lo sa bene chi ne segue i commenti, da attaccante di razza qual è stato e da acuto osservatore del calcio di oggi. Ecco estratti della sua intervista al Corriere della Sera sulla Serie A.

GLI ATTACCANTI IN AZZURRO – «Resta un periodo non particolarmente brillante a livello di abbondanza, ma Retegui sembra davvero aver fatto un bel salto in avanti».

SORPRESO DA RETEGUI – «No, l’effetto Gasp era da mettere in conto. Retegui all’Atalanta ha incontrato uno dei più grandi tecnici del mondo e non a caso sta segnando parecchio, con continuità, oltre a garantire un gran lavoro in generale per la squadra. É importante per la Nazionale. E ora aspettiamo pure Scamacca…».

MALDINI IN NAZIONALE – «Daniel ha tanta qualità, la sta già facendo vedere a sprazzi, e ha tutto per imporsi in Nazionale. A volte parlo con Paolo, con il Cap, e gli dico che dipende solo da Daniel e da quanta voglia ha di diventare importante e speciale. Le qualità tecniche sono notevoli. È un giocatore diverso da tutti gli altri che abbiamo».

IL NAPOLI IN TESTA – «Questo è Antonio. Poi, ha anche la fortuna, fra virgolette, di non partecipare alle coppe europee. La squadra è libera, può lavorare tutta la settimana, ed è l’ideale in una fase di costruzione, di ripartenza. Sì, non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto».

COSA DA’ IN PIU’ CONTE – «Migliora la squadra, sempre. E lo fa in poco tempo. Non è da tutti. Quando a guidare è uno come Antonio, già sai che in settimana non ci sarà mai bisogno che presidente o ds vadano in campo. Puoi dormire tranquillo. A livello di serietà e professionalità hai il top dei top».

L’INTER – «Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia».