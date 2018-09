Vieri sbotta: «Non esiste l’anti-Juve. E lasciate stare Cristiano Ronaldo!»

Christian Vieri traccia il bilancio delle prime giornate di campionato: «In Italia siamo capaci di criticare anche lui, ma il problema non esiste»

Ospite del nuovo Pressing, in onda su Canale cinque, Christian Vieri ha tracciato un bilancio delle prime giornate di campionato, partendo dalla disfatta del Napoli a Marassi contro la Sampdoria: «Troppo turnover per il Napoli? Cambiare alcuni giocatori serve ma il Napoli non ha giocato in settimana: in questo momento non avrei fatto turnover. Però io non sono l’allenatore. Un giudizio su Milik? È fortissimo. Non ha potuto fare niente, ha ricevuto pochissimi palloni ed era sempre raddoppiato. Ma resta un grandissimo attaccante». L’ex attaccante di Lazio e Inter si schiera apertamente dalla parte di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol dopo 270 minuti: «Bisogna lasciarlo stare. In Italia siamo capaci di criticare anche lui ma il problema secondo me non esiste. Ha sempre fatto tantissimi gol. Lui vuole segnare e se avesse avuto fortuna avrebbe già fatto 5 reti in 3 partite. Significa che le occasioni le ha avute, è la palla che non vuole entrare. La Juve deve imparare a metterlo nelle condizioni di poter segnare e lui deve ambientarsi, è solo alla terza partita. Ha avuto molte occasioni, è sempre lì e si vede che è il più forte di tutti: prima o poi la palla entrerà».

Nella sua carriera Bobone ha avuto dei momenti caratterizzati da divertimento e svago, un po’ come è successo a Nainggolan: beccato in compagnia di Fabrizio Corona in discoteca la sera prima di Inter-Sassuolo. Vieri la pensa così sulla vicenda che ha suscitato tante polemiche: «Ognuno si conosce, ognuno sa come gestirsi e poi conta solo il campo. Anche perché se non rendi l’allenatore non ti fa giocare. Lui è forte, ha delle grandi qualità tecniche e contro il Bologna è stato il valore aggiunto per i nerazzurri». Bobo Vieri parla delle ambizioni dell’Inter: «In Champions, per lo scudetto nessuna squadra può giocarsela con la Juventus. Non esiste nessuna anti-Juve. Il mio rapporto con i tifosi dell’Inter? Sono stati sei anni intensi e bellissimi. Cutrone può coesistere con Higuain? Sono due centravanti puri, quindi in teoria no, ma negli ultimi minuti, come contro la Roma, possono giocare insieme». L’ex bomber dice la sua anche sulla nazionale azzurra: «Mancini è bravissimo, ha grande esperienza, è stato uno dei migliori giocatori italiani e sa cosa deve fare: ha convocato molti giovani che è la cosa fondamentale. Ci vorrà del tempo ma piano piano l’Italia tornerà a essere l’Italia. Convinto da Balotelli? Così e così».