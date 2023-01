Vincono Ajax e PSV – Eredivisie, il punto della 19ª giornata

Ajax e PSV ritrovano una vittoria convincente, Twente e Feyenoord si annullano: è 1-1. Pirotecnico 5-5 tra AZ e Utrecht – Eredivisie, il punto della 19ª giornata

Si è conclusa la 19ª giornata di Eredivisie, gli highlights della massima serie del calcio olandese sono disponibili gratuitamente su Mola. Tornano a vincere Ajax e PSV Eindhoven, mentre tra Twente e Feyenoord finisce in parità. Incredibile il 5-5 tra AZ Alkmaar e Utrecht, match che rimarrà nella storia del campionato più pazzo del mondo.

Il Feyenoord non va oltre l’1-1 sul campo del Twente, il più difficile dell’Eredivisie. I Tukkers, infatti, tra le mura amiche hanno raccolto 26 dei 30 punti disponibili. E ieri sono andati sotto, con la rete del messicano Santiago Gimenez, ma hanno ripreso la partita con i colpo di testa di Joshua Brenet. I Rotterdammers hanno, però, da recriminare. In primis per un contatto dubbio tra Hilgers e Gimenez nell’area di rigore del club di Enschede. E poi, per un tocco evidentemente di mano di Pröpper che ha tolto il pallone dalla disponibilità del bomber messicano del Feyenoord.

Quella tra AZ Alkmaar e Utrecht è una partita destinata a entrare nei libri della storia del calcio. 5 reti per parte e tanto, tanto divertimento, in pieno stile Eredivisie: un ottimo spot per il calcio olandese, e anche, più in generale, per il mondo del pallone. Due triplette di due bomber greci per parte (Pavlidis e Douvikas) si sono sommate ai gol di Dekker e Mees De Wit per i Kaaskoppen e Viergever e Van De Streek per l’Utrecht. Un match che, in fin dei conti, dimostra perché l’Eredivisie è il campionato più pazzo del mondo.

Il PSV Eindhoven ritrova il sorriso tra le mura amiche contro il Go Ahead Eagles. I ragazzi di van Nistelrooij l’hanno sbloccata nel primo tempo con Joey Veerman e hanno chiuso i conti con la rete di El Ghazi. Nel primo tempo, il piccolo principe Xavi Simons ha centrato la traversa con un tiro al volo dalla distanza che, se si fosse insaccato, avrebbe fatto impazzire il Philips Stadion.

Sul campo dell’Excelsior, l’Ajax è tornato alla vittoria, i lancieri non facevano bottino pieno dal 22 ottobre 2022. Nell’1-4 di Rotterdam, Tadic ha aperto le marcature con un calcio di rigore preciso, e El Yaakoubi ha pareggiato i conti poco dopo. La squadra ajacide, momentaneamente affidata al coach dell’u21 Heitinga, ha rimesso la testa in avanti con Klaassen e ha chiuso il match con i gol spettacolari di Kudus e Rensch. In classifica, il Feyenoord (42) non ha approfittato del mezzo passo falso dell’AZ (40). Sotto, invece, accorciano PSV (38) e Ajax (37). Il Twente scende in quinta posizione a 36 punti.