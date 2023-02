Vincono tutte le big – Eredivisie, il punto della 21ª giornata

L’AZ Alkmaar ne fa cinque, il PSV addirittura sei. Sudano Feyenoord e Ajax contro Heerenveen e RKC – Eredivisie, il punto della 21ª giornata

Nella 21ª giornata di Eredivisie, tutte le grandi olandesi hanno centrato i tre punti. Il Feyenoord sbanca Heerenveen (1-2), e Ajax (3-1) e Twente (3-0) liquidano rispettivamente RKC Waalwijk e Volendam in casa. Cinquina dell’AZ Alkmaar all’Excelsior, il PSV Eindhoven ne rifila sei al Groningen. Gli highlights della massima serie del calcio olandese sono disponibili gratuitamente su Mola.

Il Feyenoord porta via i tre punti dall’Abe Lenstra Stadion di Heerenveen e torna a vincere dopo il pareggio contro il PSV. Per i Rotterdammers a segno nel primo tempo Geertruida e Gimenez, mentre per i frisoni non è bastato l’eurogol al 78′ di van Ottele. La formazione di casa l’aveva sbloccata Pawel Bochniewicz, ex difensore di Udinese e Reggina, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Uno splendido AZ Alkmaar spazza via l’Excelsior con un rotondo 5-0 in casa. La doppietta di Mijnans e i gol di Karlsson (sforbiciata splendida), Odgaard e Pavlidis hanno permesso ai Kaaskoppen di vincere contro la terza squadra di Rotterdam, che all’andata aveva vinto per 2-1. La formazione di Alkmaar è, sempre di più, la vera sorpresa di questa Eredivisie.

Vittoria in rimonta per l’Ajax contro l’RKC Waalwijk alla Johan Cruyff Arena. Al gol iniziale di Seuntjens, i lancieri hanno risposto con le marcature di Brobbey, Timber e Kudus nella ripresa. Quarta vittoria di fila per mister Heitinga, che ha dato una svolta ai suoi ragazzi e ora dovrà prepararli al meglio alla doppia sfida contro l’Union Berlino in Europa League, inframezzata dall’incontro delicato contro lo Sparta Rotterdam.

Il risultato tennistico (6-0) del PSV Eindhoven contro il Groningen conferma che i boeren sono tornati al top della forma. Soprattutto perché le sei reti sono tutte arrivate da giocatori diversi: de Jong, Xavi Simons, Branthwaite, Bakayoko, Fabio Silva e Til. La squadra di van Nistelrooij, anche se l’avversario era l’ultima in classifica, sembra aver ritrovato l’armonia dei giorni belli. In classifica, le distanze rimangono invariate: il Feyenoord guida a 46, seguito dall’AZ a 44, dall’Ajax a 40 e dal PSV a 42. Mantengono il contatto Twente (40) e Sparta Rotterdam (37).