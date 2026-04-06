Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha blindato così il suo futuro in blancos. Queste le dichiarazioni del brasiliano

Il futuro di Vinicius Jr. sembra avere una sola, inequivocabile destinazione: la capitale spagnola. L’asso brasiliano ha recentemente fatto il punto sulla sua attuale situazione contrattuale con il Real Madrid, spazzando via le voci di mercato e rassicurando i milioni di tifosi Blancos. Il legame tra il talento sudamericano e la gloriosa società iberica appare più solido che mai, fondato su una fedeltà assoluta e su una fiducia reciproca che va ben oltre le semplici scadenze burocratiche.

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La fiducia di Florentino Pérez e le trattative

Nonostante i continui rumors legati al calciomercato, il giocatore non mostra alcun segno di preoccupazione in merito al proprio destino professionale. L’attaccante ha voluto sottolineare il forte e saldo rapporto che lo unisce al vertice della dirigenza madridista, confermando come i dialoghi per il prolungamento siano vissuti senza alcuna fretta o ansia. A testimonianza dell’estrema serenità che si respira nell’ambiente, il fuoriclasse ha dichiarato: “Ho ancora un anno di contratto, ma sono molto tranquillo. Ho la fiducia del presidente Florentino Pérez. Rimarrò a lungo. Il Real Madrid è il club dei miei sogni“.

Il percorso di crescita: da bambino prodigio a stella

La storia d’amore tra Vinicius e il club spagnolo parte da lontano. L’esterno offensivo ricorda bene il momento in cui ha varcato per la prima volta le porte del Santiago Bernabéu, approdando nella capitale quando era ancora poco più di un ragazzino. Una parabola calcistica caratterizzata da naturali alti e bassi, dinamiche inevitabili quando si indossa una delle maglie più pesanti e prestigiose del panorama calcistico. Riguardo al suo percorso di maturazione tattica e personale, ha ribadito: “Nel club dei miei sogni ho imparato e sono cresciuto. Al momento giusto, rinnoverà e resterò qui a lungo“.

Il messaggio finale che il giocatore lancia all’intera Europa è dunque di totale chiusura verso altre ipotetiche destinazioni. Le ripetute dichiarazioni d’affetto non lasciano spazio a interpretazioni: “Il Real Madrid è il club dei miei sogni.” Una frase che riassume perfettamente la volontà del brasiliano di legare il proprio nome a quello del club ancora per molti anni.