Visite mediche Cabral, la Lazio programma i test per domani

Visite mediche Cabral: domani il giocatore, nuovo acquisto della Lazio, è atteso in Paideia per i controlli medici del caso

Ieri l’ufficialità e il deposito del contratto sul filo di lana, domani le visite mediche in Paideia. Jovane Cabral è pronto ad atterrare sul mondo biancoceleste e dare a Sarri un’alternativa in più in attacco.

Secondo quanto appurato da Lazionews24, l’esterno capovederdiano si recherà domani in Paideia per tutti i test clinici del caso.