Viti Sampdoria: ufficiale l’approdo del difensore in blucerchiato. Il comunicato con tutti i dettagli

Viti Sampdoria: ufficiale il trasferimento del difensore in blucerchiato. Il comunicato che svela tutti i dettagli

Il calciomercato invernale della Sampdoria batte un colpo fondamentale e lo fa proprio nel cuore del reparto difensivo. Dopo giorni di intense trattative e voci di corridoio, la società ligure ha rotto gli indugi ufficializzando l’arrivo di Mattia Viti. È un gennaio di fuoco per la dirigenza doriana, impegnata a puntellare la rosa per affrontare al meglio il girone di ritorno. L’obiettivo era chiaro: inserire un difensore giovane ma già rodato, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra. L’identikit ha portato dritto al centrale di proprietà del Nizza, che ha accettato la corte dei blucerchiati per ritrovare continuità e protagonismo in Italia.

I dettagli dell’affare

L’operazione è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo. Viti vestirà la maglia della Sampdoria fino al termine della stagione attuale. Ecco la nota apparsa sui canali ufficiali del club, che sancisce la chiusura dell’affare: «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal O.G.C. Nice i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti (nato a Borgo San Lorenzo, Firenze, il 24 gennaio 2002). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026».

Chi è Mattia Viti: il profilo

Con l’arrivo di Viti, lo staff tecnico si assicura un difensore moderno e di prospettiva. Classe 2002, cresciuto nel florido vivaio dell’Empoli, Viti è un difensore centrale mancino, merce rara e preziosa nel calcio contemporaneo. Dotato di una buona struttura fisica e di un’ottima tecnica di base che gli permette di impostare l’azione dalle retrovie con pulizia, il ragazzo cerca a Genova il rilancio definitivo. Dopo l’esplosione in Toscana e il trasferimento in Ligue 1 al Nizza (con una parentesi anche al Sassuolo), Viti porta in dote esperienza internazionale e conoscenza del calcio italiano.

Subito al lavoro

La firma è arrivata, ora parla il campo. Il giocatore è atteso al “Mugnaini” di Bogliasco per i primi test fisici e per conoscere i nuovi compagni. La sua duttilità, potendo giocare sia in una difesa a tre (come “braccetto” di sinistra) che in una linea a quattro, sarà un’arma in più per la Sampdoria in questa seconda parte di stagione che si preannuncia caldissima.