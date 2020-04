Vlahovic Coronavirus: «Vivo in maniera particolare»

Dusan Vlahovic è stato tra i primi calciatori a risultare positivo al Coronavirus. Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha risposto ai commenti dei tifosi sui social della società viola.

VLAHOVIC – «Sto bene, spero anche voi, non vedo l’ora di abbracciarvi e di vedervi allo stadio. In questo momento sto vivendo in maniera particolare, ma il tempo passa, guardo serie, film, ascolto musica e mi alleno. Devo essere pronto se si ricomincia. Chi sta combattendo contro il virus deve avere forza e pensare che andrà tutto bene, i medici stanno facendo un lavoro straordinario. Continuiamo a sostenere iniziative come Forza e Cuore».