Vlahovic Juve, nuovi contatti in serata con gli agenti: il punto

Vlahovic Juve: possibile chiusura dell’affare nelle prossime ore. Previsto un nuovo contatto con l’entourage dell’attaccante

Sono ore decisive per l’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic. Dopo l’accordo raggiunto con la Fiorentina per un trasferimento da circa 75 milioni di euro complessivi, la dirigenza della Juve è al lavoro con l’entourage del giocatore per definire tutti i dettagli.

In serata ci sarà un nuovo contatto tra l’entourage di Vlahovic e la dirigenza della Juventus per risolvere gli ultimi dettagli sulle commissioni. Filtra ottimismo: possibile chiusura nelle prossime ore.