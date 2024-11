Vojvoda esce dallo Stadium con una sciarpa della Juventus? Scoppia la rabbia dei tifosi sui social ma il Toro fa chiarezza: la ricostruzione – FOTO

Vojvoda esce dallo Stadium con una sciarpa della Juve? Rabbia dei tifosi sui social ma il Toro fa chiarezza: le ultime– FOTO

In casa Toro c’è stata alta tensione sui social dopo il Derby della Mole perso contro la Juventus per 2-0 con le reti di Weah e Yildiz, che porta ad un’ennesima sconfitta per i granata. A far scoppiare la rabbia tra i tifosi è stato stavolta Mergim Vojvoda. L’esterno kosovaro, dalle immagini, sembrava aver lasciato il terreno di gioco dello Stadium con una sciarpa bianconera, ricevuta forse da un tifoso sugli spalti.

Si tratta di una sciarpa del Kosovo, la sua nazione. Si richiede la cancellazione di questo messaggio errato. Grazie — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 10, 2024

Secondo quanto riferito dal Torino con un tweet, però, si trattava di una sciarpa del Kosovo, la sua nazione.