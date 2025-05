Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità: Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro?

Un 3-3 pirotecnico quello tra Barcellona e Inter. Che mette in luce la forza dei rispettivi attacchi – Yamal e Dumfries su tutti – e colpevolizza anche le difese. Soprattutto quella blaugrana, coraggiosa nella sua linea alta ma al confine con la follia. Chi è stato il peggiore in campo della squadra di Flick? Ecco i giudizi di tre quotidiani oggi in edicola.

GERARD MARTIN – L’esterno sinistro, cambiato dal tecnico dopo i primi 45 minuti, riceve un 5 dal Corriere della Sera: «Deve sostituire Balde ed è considerato l’anello debole, anche perché giocava in terza divisione due anni fa. E in effetti Dumfries lo maltratta». Sulla stessa lunghezza d’onda è La Gazzetta dello Sport: «L’anello debole della difesa blaugrana. Titolare per l’infortunio di Balde, dalla sua zona arriva il cross di Dumfries per il gol di Thuram in avvio. Fuori nell’intervallo, vediamo chi gioca a San Siro». Il Corriere dello Sport è più critico e lo abbassa di un voto, relegandolo al 4 e al titolo di peggiore in campo: «É l’anello debole di tutto il Barça. Sul suo lato si aprono voragini». Come avrete notato, magari non c’è molta fantasia, ma il concetto è chiaramente espresso: Gerard Martin è l’anello debole.