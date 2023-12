VOTI& STATS – Fiorentina-Torino: Juric insufficiente per il ko nel finale

Fiorentina-Torino, Juric insufficiente per i giornali dopo la sconfitta nel finale della formazione granata – VOTI& STATS

Come spesso succede, le valutazioni sul Torino non sono concordi e anche la sconfitta di Firenze, maturata a 7 minuti dal novantesimo con il gol di Ranieri, vede schierati su fronti contrapposti opinioni giornalistiche. Per La Gazzetta dello Sport, i granata hanno «rimpianti» perché hanno avuto molte occasioni prima di capitolare- Mentre Tuttosport, che apre in prima pagina con eloquente ed urlato «Ma bastaaaa!!!», il Toro è riassumibile così: «Buon primo tempo, ma la concretezza richiesta non si vede: poi ripresa inesistente e cambi-flop». Le statistiche dicono che la formazione di Juric nel passaggio delle due frazioni di gioco ha perso in possesso palla, passando dal 54 al 42%, e in conclusioni in porta, 5 prima dell’intervallo e solo una dopo.



I giornali di casa Cairo non presentano molte differenze sulle prestazioni dei giocatori e considerano entrambi Juric meritevole del 5,5. Gazzetta sottolinea meriti iniziali e calo finale: «Presenta un Torino aggressivo, pimpante e con le idee chiare in tutte le zone del campo. Soltanto per un tempo però. Poi la squadra si ritira come l’acqua nelle basse maree e alla fine è punita». Il Corriere della Sera prova a dare una spiegazione: «Approccio da squadra importante, calo forse più mentale nella ripresa».

Nessuno merita il 7 ed è normale tenendo conto della sconfitta. A prendere un 5 all’unanimità c’è solo un giocatore, considerato responsabile del momento-clou della sfida.



VOJVODA – La Gazzetta lo racconta così: «Quando si sarebbe preferito stare in panchina. Paga caro l’errore in copertura su Ranieri e in generale soffre sulla fascia che prima era ben protetta da Bellanova, ma anche perché il Toro si è ritirato». Il Corriere si limita a un laconico “costa carissima la distrazione nel finale sul movimento di Ranieri».