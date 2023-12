VOTI&STATS – Il Torino ha invertito la tendenza: terza vittoria di fila in casa, terzo clean sheet

Il Torino ha invertito prepotentemente la rotta: terzo successo di fila tra le mura amiche e terza rete inviolata

«Se tre indizi fanno una prova, è innegabile come il Torino abbia trovato in casa una solidità che soddisfa tutto l’ambiente»: inizia così oggi il racconto di Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport per descrivere ciò che finalmente sta funzionando in casa granata. L’Empoli è la terza vittima di un filotto che rappresenta indubbiamente una sterzata. Dopo Sassuolo e Atalanta, Juric è ragionevolmente soddisfatto di un rendimento davanti al proprio pubblico che in precedenza aveva raccolto molto poco: un solo successo, 3 pareggi e il netto ko con l’Inter.

Per definire la prestazione di ieri sera basta il dato degli Expected Goals: i padroni di casa hanno raccolto meno di quanto seminato (la rete di Zapata a fronte di un’aspettativa di 1.55), l’Empoli di fatto non è mai entrato in partita (0.32). Da segnalare una ripresa davvero poverissima di spunti, nessuna delle due contendenti ha centrato lo specchio della porta anche solo una volta e l’unico spunto degno di nota è stata l’uscita di Milinkovic-Savic su Cancellieri. Aggiungiamo un dato statistico: nel passaggio tra il primo e il secondo tempo, il Toro ha perso un rilevante 16% di possesso palla, passando da un rilevante 61 al 45%.

Anche per questo, le valutazioni dei quotidiani di proprietà Cairo non sono particolarmente esaltanti per quanto riguarda il lavoro del tecnico nei 90 minuti. Con una curiosità: il voto più alto arriva dalla testata maggiormente critica.



LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6: «Toro solido e in salute. La vittoria è arrivata senza subire reti per la terza giornata di fila. Poteva essere una serata on diverse insidie, invece è filata via liscia. Segno di maturità».

CORRIERE DELLA SERA – voto 6,5: «Il suo Toro parte a cento all’ora, ottimo. Ma dopo il capolavoro di Sanabria si allunga e perde il ritmo incassando un 1-1 cancellato soltanto da millimetri di fuorigioco. Lascia giocare l’Empoli».