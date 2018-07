Inter, le cessioni per il terzino: Vrsaljko in pole. ‘Caso’ Pinamonti, Miranda rinnova

L’Inter pensa prima alle cessioni e poi ai nuovi acquisti. Sime Vrsaljko è l’obiettivo numero uno per la fascia ma occorrono gli addii degli esuberi

L’Inter cerca altri tre colpi ma ha dato priorità a un terzino destro. Al momento i nerazzurri hanno in rosa il solo D’Ambrosio e in pole per rimpiazzare Joao Cancelo, passato alla Juventus via Valencia, c’è Sime Vrsaljko. Prima degli acquisti però c’è bisogno delle cessioni. Dopo gli oltre 50 milioni di euro di plusvalenze, necessarie per il Fair Play Finanziario, i nerazzurri pensano ad altre cessioni per finanziare i nuovi arrivi. Il grande mistero resta il futuro di Andrea Pinamonti: il centravanti a gennaio ha rifiutato il Sassuolo e quel rifiuto rischia di costare caro al giovane calciatore.

Il classe ’99 poteva finire nell’affare Nainggolan con la Roma o al Genoa ma all’Inter non è mai arrivata una proposta ufficiale. Offerta che invece ieri è arrivata per Sa­muele Longo, attaccante classe 1992 rientra­ to a Milano dopo un anno di prestito a Teneri­fe: pronti 5 milioni dall’Huesca. Non sono certi della riconferma Borja Valero e Vecino che in caso di offerta interessante potrebbero lasciare l’Inter (Joao Mario invece è ufficialmente in vendita) mentre Joao Miranda potrebbe rinnovare l’accordo. Nuova fase del mercato interista: via gli esuberi, poi gli acquisti con Zappacosta, Aleix Vidal e Florenzi (se non rinnova) come alternative a Vrsaljko.