Weigl Juve, contatti col Benfica: le ultime

Weigl Juve: contatto per il giocatore del Benfica! TUTTE le novità legate ai movimenti di calciomercato dei bianconeri

Secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è un altro nome da tenere in considerazione in casa Juve per quanto riguarda il centrocampo. Il nome è quello di Julian Weigl, calciatore attualmente in forza al Benfica.

I bianconeri avrebbero già avuto i primi contatti, ma restano calde le piste che portano a Milinkovic Savic, Pogba e Renato Sanches.