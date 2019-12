Wenger fiducioso su Arteta: «Avrà un grande futuro, ha imparato molto»

Arsene Wenger è fiducioso su Arteta all’Arsenal: «Ha imparato molto da Guardiola, credo abbia davanti un grande futuro»

Arsene Wenger ha guidato per svariati lustri l’Arsenal, portandolo sul tetto di Inghilterra più volte. I Gunners sono adesso in difficoltà e si affideranno ad Arteta per rialzarsi. Lo storico allenatore ha parlato così del giovane collega:

«Mikel è intelligente, ha passione e conoscenza, ma anche Ljungberg ha tutto questo. Credo che Arteta, ovviamente, abbia un grande futuro. Ha imparato molto come assistente di Guardiola, ma non ha esperienza per lavorare a quel livello», le parole del francese a Sky Sports UK.