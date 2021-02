Wenger: «Provai a portare Vardy all’Arsenal. Il Leicester…»

Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della trattativa fallita con il Leicester per Jamie Vardy

Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della trattativa fallita con il Leicester per Jamie Vardy.

«È fenomenale, è sempre al centro del gioco. Non esce mai dalla partita. I grandi attaccanti che mi piacciono sono sempre convinti di poter segnare in qualunque momento e non perdono mai la fiducia. Feci di tutto per prenderlo, gli offrii molto denaro, ma il Leicester voleva vincere il campionato nel 2016 e Srivaddhanaprabha non voleva assolutamente perderlo. Gli offrirono un contratto più lungo e lo stesso stipendio, così alla fine rimase lì».