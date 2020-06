Timo Werner è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea: il club londinese pagherà la clausola di 55 milioni

Tra i due litiganti il terzo gode e si porta a casa Timo Werner. Liverpool e Inter erano pronte a sferrare l’affondo decisivo per il tedesco ma sono state anticipate dal Chelsea di Abramovich. Come riporta Fabrizio Romano l’attaccante tedesco è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Blues.

Manca l’annuncio ufficiale ma Werner si prepara a firmare il suo contratto da nuovo giocatore del Chelsea fino al 2025. Il Liverpool non ha inoltrato alcuna offerta ufficiale in questi mesi e neanche in queste ore per inserirsi. Il club londinese pagherà la clausola rescissoria da 55 milioni al Lipsia e, come riporta Sky, il classe 1996 avrebbe già avuto un contatto telefonico con il tecnico Frank Lampard.