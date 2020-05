Werner Juve: Paratici contatta l’entourage del tedesco. I dettagli

Timo Werner piace tanto anche alla Juve: Paratici ha contatto l’entourage del giocatore tedesco su cui c’è anche l’Inter

Le parole di Timo Werner hanno scatenato ovviamente i rumors di mercato. Per l’attaccante del Lipsia potrebbe scatenarsi l’ennesimo duello Juve-Inter. Secondo Tuttosport sia Fabio Paratici sia Beppe Marotta hanno avuto contatti diretti con l’entourage del giocatore, dopo aver ottenuto il placet del club tedesco.

Antonio Conte vuole il tedesco in caso di cessione di Lautaro Martinez e la dirigenza nerazzurra potrebbe giocarsi la carta Valentino Lazaro per soddisfare il Lipsia. Sul fronte Juve, invece, Paratici dovrà liberarsi di alcuni ingaggi pesanti (Higuain in primis) prima di fare spazio a Werner.