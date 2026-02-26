Wirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool

Wirtz, prima del trasferimento al Liverpool l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è accaduto in estate per il tedesco

Florian Wirtz è oggi la stella da 116 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro) del Liverpool, ma il suo destino avrebbe potuto assumere i contorni epici del Santiago Bernabeu. Prima del suo faraonico trasferimento ad Anfield della scorsa estate, il talento tedesco era stato infatti offerto su un piatto d’argento al Real Madrid.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

The Sun scrive che a svelare questo incredibile retroscena di mercato è stato il suo stesso procuratore, Volker Struth, che a quanto pare non ha ancora abbandonato il sogno di vedere il suo assistito vestire la leggendaria camiseta blanca.

La telefonata a Xabi Alonso e il messaggio a Perez

Una clamorosa reunion con il suo ex allenatore al Bayer Leverkusen, Xabi Alonso (attuale tecnico del Real), era molto più di una semplice suggestione estiva. In un’intervista rilasciata alla Bild, Struth ha raccontato i dettagli dei frenetici giorni che hanno preceduto il passaggio di Wirtz in Premier League: “Nel periodo in cui si discuteva apertamente di un trasferimento al Liverpool o al Bayern Monaco, ho chiamato Xabi Alonso e gli ho detto chiaramente: ‘Devi portare il ragazzo con te al Real’.”

La risposta dell’allenatore spagnolo è stata diplomatica e perentoria: “Non devi dirlo a me, devi dirlo a Florentino Perez“. L’agente non se lo è fatto ripetere due volte, inviando un messaggio diretto al presidente del club spagnolo: “Caro Florentino, te l’ho già detto molte volte in passato: ho un giocatore qui che ti consiglio vivamente. Florian Wirtz rende migliore qualsiasi squadra al mondo“.

Il nodo economico e il presente ai Reds

Tuttavia, come spiegato dallo stesso procuratore, l’affare non è decollato per una questione puramente finanziaria. “Semplicemente non era il momento giusto per via della rosa e del budget. Anche le casse del Real Madrid non sono sempre traboccanti“, ha ammesso Struth, lanciando però un avvertimento per il futuro: “Il mio desiderio più grande rimane che Florian giochi lì un giorno”.

Nel frattempo, Wirtz deve concentrarsi sul presente inglese. Dopo aver faticato inizialmente a giustificare l’enorme peso del suo cartellino, il trequartista sta ritrovando la brillantezza dei giorni di Leverkusen, con un tabellino stagionale che inizia a farsi interessante:

• Presenze: 35

• Gol: 6

• Assist: 8

Ora, nel mirino del tedesco e dei suoi compagni c’è la prossima sfida casalinga contro il West Ham, per continuare a conquistare la Kop a suon di giocate.