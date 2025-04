Wrexham promosso in Championship, terza promozione consecutiva per la squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney promosso in Championship: terza promozione consecutiva per i gallesi, record nel calcio inglese

Il Wrexham ha conquistato una storica promozione in Championship dopo aver battuto 3-0 il Charlton, centrando la terza promozione consecutiva: è il primo club nei primi cinque livelli del calcio inglese a riuscirci. La squadra, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla docuserie Welcome to Wrexham che racconta la gestione dei proprietari hollywoodiani, continua così il suo straordinario percorso. Al Racecourse Ground, gremito di entusiasmo, erano presenti anche Ryan Reynolds (con la moglie Blake Lively) e Rob McElhenney, che hanno festeggiato in campo insieme ai tifosi dopo la vittoria firmata da Ollie Rathbone e dalla doppietta di Sam Smith.

La partita è stata anche segnata dalle polemiche: l’allenatore del Charlton, Nathan Jones, aveva definito la trasferta a Wrexham «un circo» alla vigilia del match, ma le sue parole si sono ritorte contro di lui dopo la netta sconfitta che ha spento le speranze di promozione dei suoi. Ora il Wrexham guarda avanti e prepara una nuova, entusiasmante stagione in Championship.