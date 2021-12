Xavi allontana Dembele dalla Juventus: «Fa parte del progetto»

L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha fatto chiarezza sul futuro di Dembele, obiettivo di mercato della Juventus. Le dichiarazioni

In orbita Juventus il nome di Ousmane Dembele è uno di quelli che più spesso è stato accostato ai bianconeri negli ultimi mesi. Il francese del Barcellona è in scadenza di contratto, con il club che avrebbe scelto la data del 15 dicembre come deadline per firmare l’eventuale prolungamento. Del futuro del calciatore ha parlato il nuovo allenatore dei blaugrana Xavi in conferenza stampa.

FUTURO DEMBELE – «È un giocatore importantissimo e credo che possa diventare il migliore nel suo ruolo. Nel progetto che abbiamo in mente c’è anche lui. In tribuna per punizione? No. Se ha un contratto deve giocare e su questo sono chiaro».