ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Xavi: «Simeone? Grande allenatore ma non è stile Barça. Sul Napoli…». Le dichiarazioni del centrocampista del Barcellona

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato alla vigilia della gara con l’Atletico Madrid.

I ragazzi si sono allenati bene, forse Adama arriva da un momento fisico migliore. Aubameyang ha superato i problemi relativi al Coronavirus: entrambi sono disponibili e sono arrivati con grande entusiasmo. Sono contento di come abbia lavorato la dirigenza in questa finestra di mercato. Sfida con il Napoli? Sicuramente è un’opportunità per vincere ed entrare in Champions League: mi piacerebbe vincere la competizione. In generale, il nostro obiettivo è qualificarci in Champions, ma non escludiamo nulla. L’Atletico di Simeone? Il suo modo di giocare non è lo stile del Barça, i nostri tifosi non lo capirebbero. Ciò non significa che non sia competitivo, è una realtà. Ha vinto due campionati ed è stato vicino alla Champions League. Simeone è un grande allenatore, ma non è adatto per lo stile del Barça, questa non è una critica».