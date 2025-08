Xavi Simons come Lookman: cancellato il Lipsia da IG. Vuole andare lì. Il giovane fantasista olandese cerca di forzare la mano al club tedesco

È la nuova, dirompente, moda del calciomercato estivo: la rottura forzata via social. E, per un curioso incrocio del destino, l’ultimo episodio vede come protagonista un giocatore del Lipsia, squadra che proprio oggi pomeriggio affronterà in amichevole l’Atalanta, club alle prese con il caso quasi identico di Ademola Lookman, che ha cancellato ogni riferimento alla Dea per spingere la sua cessione all’Inter.

Il nuovo “ribelle” è Xavi Simons. Il fantasista olandese classe 2003, entrato prepotentemente nel mirino del Chelsea, ha deciso di usare la mano pesante per far valere la propria volontà. Come ricostruito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex PSG ha prima ripulito la biografia del suo profilo Instagram da ogni collegamento con il club tedesco e, successivamente, si è rifiutato di prendere parte all’allenamento di ieri, un chiaro segnale di ammutinamento. Di conseguenza, Simons quasi certamente salterà il test odierno contro l’Atalanta, alimentando le voci di una trattativa con i Blues ormai entrata nella sua fase finale.

Il Chelsea, infatti, fa sul serio. Per assicurarsi il talento olandese, in una campagna acquisti che ha già superato i 300 milioni di euro, è pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro. Una mossa che fa parte di una strategia aggressiva che, sempre secondo Romano, potrebbe vedere i londinesi tentare l’assalto anche ad Alejandro Garnacho del Manchester United.

Per il Lipsia si profila un drastico ridimensionamento. Oltre a Simons, il club rischia di perdere anche il centravanti Benjamin Sesko, corteggiato da Manchester United e Newcastle. Resta da capire quale sarà la risposta della dirigenza tedesca alla sfida lanciata dal suo giocatore, che segue una tattica ormai diffusa. I casi di Ordoñez e Jashari al Bruges, o quello poi rientrato di Douglas Luiz alla Juventus, insegnano: mettersi fuori rosa per forzare un trasferimento è diventata la strategia dell’estate.