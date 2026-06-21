Yamal difende la Spagna: «Giornalisti troppo frettolosi, volete già darci per spacciati»

Il talento del Barça verso una maglia da titolare contro l’Arabia Saudita dopo il pari con Capo Verde. L’attacco alla stampa: “Non capite di calcio”

Lamine Yamal è, senza ombra di dubbio, il nome più pronunciato e discusso dell’intero ambiente iberico in questi Mondiali del 2026. L’opinione pubblica e gli addetti ai lavori sono concordi su un punto focale: qualsiasi velleità di sollevare la Coppa del Mondo passa inevitabilmente per le giocate e il talento cristallino dell’esterno del Barcellona.

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In vista della seconda e cruciale giornata del girone contro l’Arabia Saudita, le aspettative sul suo impiego crescono a dismisura. Il grande interrogativo che tormenta il commissario tecnico Luis de la Fuente è legato al suo utilizzo dal primo minuto. Se da un lato il selezionatore ha rassicurato tutti sulle condizioni del ragazzo, dall’altro l’entourage medico e i media vicini alla squadra invitano alla massima prudenza: Yamal non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e l’intenzione iniziale era quella di gestirlo con estrema cautela. Tuttavia, la pressione generata dal deludente e inaspettato pareggio all’esordio contro Capo Verde potrebbe costringere lo staff tecnico a forzare i tempi e a gettarlo nella mischia dall’inizio per raddrizzare immediatamente la rotta.

Proprio questo passo falso inaugurale ha scatenato un vero e proprio processo mediatico in patria. Stampa e tifosi hanno immediatamente messo in discussione il reale livello della Roja, alimentando polemiche roventi dopo appena una partita di torneo. Un clima di disfattismo generale che non è affatto piaciuto al gioiello di Mataró.

In un’intervista esclusiva concessa a El País, Yamal ha risposto a tono alle critiche, mostrando una personalità debordante e non lesinando frecciate velenose ai giornalisti sportivi: “Traggo una conclusione molto semplice: voi giornalisti avete troppa fretta di finire il vostro lavoro. Siamo letteralmente alla prima giornata. La Spagna e il Portogallo hanno ottenuto un punto, mentre Argentina e Francia hanno vinto e la gente pensa già che arriveranno entrambe in finale. È una cosa che proprio non riesco a comprendere“.

Il talento spagnolo ha poi rincarato la dose, difendendo a spada tratta il gruppo e respingendo le stroncature: “Invece di godervi semplicemente le partite, volete trarre subito delle conclusioni. Per voi la Spagna è malissima, ma per chi capisce veramente di calcio non è affatto così. Ricordatevi bene che fino al 19 luglio non saprete chi vincerà la coppa, mentre voi pretendete di saperlo già oggi“.