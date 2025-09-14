Yildiz brilla contro l’Inter: gol, assist e leadership nel 4-3 della Juve, i numeri

Yildiz brilla contro l’Inter: gol, assist e leadership nel 4-3 della Juve, tutti i numeri della super sfida di Serie A

Nel rocambolesco successo per 4-3 della Juventus sull’Inter, il protagonista assoluto è stato Kenan Yildiz, giovane attaccante classe 2005, già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Il turco ha disputato tutti i 90 minuti, offrendo una prestazione completa e decisiva, confermando il suo crescente peso all’interno del progetto tecnico guidato da Igor Tudor, allenatore croato noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani.

Yildiz ha inciso in maniera determinante sul risultato, firmando un gol e servendo un assist, ma il suo contributo va ben oltre le semplici statistiche. Secondo i dati forniti da SofaScore, il numero 15 bianconero ha completato 27 passaggi su 31, con un’accuratezza dell’87%, dimostrando grande lucidità nella gestione del pallone. I suoi 4 passaggi chiave hanno messo in crisi la retroguardia nerazzurra, creando occasioni da rete e mantenendo alta la pressione offensiva.

Il gol di Yildiz è arrivato con un tiro potente e preciso, che ha lasciato il portiere avversario immobile, evidenziando la sua freddezza sotto porta. L’assist per il gol decisivo di Nikola Adzic, centrocampista serbo classe 2006, ha mostrato invece la sua visione di gioco e la capacità di leggere gli spazi con intelligenza.

Anche in fase difensiva, Yildiz ha dato prova di grande impegno: ha vinto 2 duelli a terra su 4 e ha effettuato 1 intercetto, segnale di una mentalità da giocatore completo, capace di sacrificarsi per la squadra.

Con questa prestazione, Kenan Yildiz si conferma come uno dei pilastri del futuro juventino. La sua crescita sotto la guida di Tudor, che punta su intensità e versatilità, sembra inarrestabile. In un match di alto livello come quello contro l’Inter, il talento turco ha dimostrato di poter essere decisivo anche nei momenti più delicati.