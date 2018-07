Milan, l’ultima e disperata mossa di Yonghong Li

Il presidente a un passo dall’addio al Milan che passerà ad Elliott. Yonghong Li si gioca un’ultima carta: ecco quale

Novità in casa Milan. Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro al Fondo Elliott che è pronto a subentrare alla guida del club rossonero, non necessariamente una brutta notizia per il club rossonero. L’ultima mossa del patron cinese però potrebbe ancora arrivare: domani Mr Li potrebbe presentarsi con un nuovo acquirente che potrebbe farsi carico del debito e rilevare la maggioranza ma il Fondo Elliott potrebbe anche rifiutare e tenersi il Milan. L’operazione non è semplice ma le indiscrezioni vanno in questa direzione: Li potrebbe presentarsi con un nuovo acquirente (si parla di un Mister X arabo, asiatico oppure del russo Usmanov) per evitare l’escussione del debito.

C’è anche un’altra strada che porterebbe alla causa legale tra Elliott e Li per sospendere la procedura di escussione. Il Fondo ha le mani sul club e a inizio settimana può decidere di stringere definitivamente (e legalmente) la presa: può cedere il club a un nuovo acquirente e in questo caso anche i Ricketts e Ross sarebbero nuovamente in corsa ma volendo potrebbe cedere anche all’eventuale acquirente presentato da Mr Li oppure potrebbe aprire una vera e propria asta internazionale. Nel frattempo gestirebbe il club, da solo oppure con altri soci, cambiando subito il management oppure no.