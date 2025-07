Zaccagni Lazio, l’attaccante biancoceleste è pronto a tornare a grandi livelli? Le ultimissime sul numero 20

Zaccagni Lazio, l’attaccante biancoceleste adesso è pronto a tornare a grandi livelli? Le ultimissime sul numero 20 dei capitolini

Uno dei principali interrogativi della Lazio in vista della stagione 2025/26 riguarda le condizioni fisiche di Mattia Zaccagni, attaccante esterno classe 1995 e capitano biancoceleste. Dopo un infortunio che ne ha compromesso la seconda parte dello scorso campionato di Serie A, il numero 20 è pronto a riprendere il proprio ruolo da protagonista.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Zaccagni ha completato con successo un intervento chirurgico due settimane fa e ora si prepara al ritorno in campo. Il recupero procede secondo i tempi previsti, e già dalle prossime amichevoli estive il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e con i compagni.

In una breve ma intensa intervista il calciatore biancoceleste al termine della convalescenza, ha dichiarato: “Ora sono convalescente, ma tra pochi giorni tornerò a correre. Voglio una grande stagione con la Lazio e il Mondiale con l’Italia.”

Le parole di Zaccagni confermano di certo la determinazione dell’ex Hellas Verona a ritrovare la migliore forma fisica in vista degli impegni con il club e con la Nazionale italiana. Dopo essere diventato un punto fermo e centrale nel progetto della Lazio, la sua assenza ha pesato sulle dinamiche della squadra.

Il neo tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio organizzato e verticale, conta molto sul rientro del suo capitano per confermare gli obiettivi stagionali, tra cui il ritorno in Champions League. La preparazione estiva sarà quindi fondamentale per testare la condizione dell’esterno, che negli ultimi anni ha dimostrato grande incisività sulla fascia sinistra.

Con Zaccagni pronto a tornare protagonista e la Lazio desiderosa di rilanciarsi, la stagione 2025/26 si annuncia ricca di aspettative per i tifosi che quindi sperano che il talento di Bentivoglio possa essere l’arma in più per i biancocelesti.