Zaccagni MVP del mese: «Premio che vuol dire tanto. Grazie a mister Juric»

Mattia Zaccagni è stato eletto giocatore del mese di novembre dell’AIC

Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona, è stato eletto giocatore del mese di novembre dell’AIC. Il calciatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato il premio di MVP.

«Dietro a tanto lavoro e tanti sacrifici è arrivato questo premio che per me vuol dire tanto, uno stimolo in più per continuare su questa strada! Un grazie di cuore a questa società che mi ha cresciuto, grazie a Mr Juric e il suo staff che mi stanno insegnando tanto, un grazie immenso ai miei compagni che sono fantastici e infine grazie ai tifosi del Verona che nonostante la distanza in questo momento particolare ci fanno sentire tutto il loro affetto».