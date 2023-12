Marco Zaffaroni, allenatore della Feralpisalò, ha parlato così della sua missione in questa stagione: le dichiarazioni

Marco Zaffaroni ha assunto la guida della Feralpisalò, ultima in B, con la missione salvezza. Come provare a raggiungerla lo ha detto a La Gazzetta dello Sport.



LA VITTORIA CON LA CREMONESE – «È stata una vittoria chiave per il morale, fare punti è la sola medicina, li abbiamo ottenuti contro una squadra importante. La qualità della prestazione invece è stata in linea con le precedenti. Prima commettevamo errori che compromettevano tutto, sabato li abbiamo evitati».



PRIMO CLEAN SHEET – «Questo ha grande valore, ma una gara non dice che abbiamo svoltato. Dobbiamo lavorare».



BERGONZI QUINTO E BALESTRERO IN DIFESA – «Veniamo da un periodo pieno di infortuni, soprattutto dietro. Bisognava trovare soluzioni diverse, ci abbiamo lavorato».



CONFERMA DEL 3-5-2 – «Finora non abbiamo avuto margini, se si esclude Ceppitelli avevamo tutti i centrali fuori. Andare a cambiare un sistema con queste defezioni era difficile. Col tempo proveremo a fare qualcos’altro».



L’EREDITA’ DI VECCHI – «L’ordine e la compattezza sono segni caratteristici, ma dipende da momenti e risultati».



HA ALLENATO IL MONZA – «Sono un loro tifoso. Ora è diventata una grande società, auguro loro il meglio. Li ho nel cuore».