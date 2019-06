Zamorano: «Con Conte l’Inter può arrivare in alto in classifica»

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della stagione nerazzurra che verrà e dell’arrivo di Conte

L’ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano ha parlato dell’arrivo di Conte all’Inter e di vari argomenti che riguardano il suo ex club. Le parole ai microfoni di TMW.

CONTE – «Con lui l’Inter può sicuramente crescere. I nerazzurri hanno bisogno di un tecnico che cambi la filosofia della squadra per arrivare ancora più in alto in classifica. Quest’anno poi l’Inter giocherà ancora la Champions, competizione che Conte conosce alla perfezione».

ICARDI – «Che parli in campo, niente più. Mauro deve concentrarsi mentalmente per continuare a essere il giocatore di cui l’Inter ha bisogno. Icardi per me può restare e fare ancora benissimo in maglia nerazzurra».

JUVE – «Il campionato non si vince né si perde prima di cominciare. Noi interisti rispettiamo molto la Juve, ha fatto davvero benissimo negli ultimi anni, ma la fede è l’ultima cosa che si perde».