Le origini, l’Inter e l’amore per i nerazzurri. Intervistato da Mola (guarda qui l’intervista integrale) Javier Zanetti ha ripercorso la sua storia. Partito dall’Argentina, è diventato una bandiera in nerazzurro arrivando a vincere anche la Champions League.

Proprio sul rapporto con l’Inter, Zanetti ha spiegato: “Quando sono arrivato c’era il 4 me lo sono preso e l’ho tenuto tutta la carriera. Con quel numero ho passato momenti indimenticabili con l’Inter. Per me i nerazzurri significano famiglia, amore. L’Inter è casa mia. Esserci legato ancora adesso è molto importante per me”.

Per anni il derby di Milano era Javier contro Maldini, una rivalità che ha sempre portato cons é tanta stima reciproca: “Con Paolo c’è sempre stato un grande rapporto e un grande rispetto al di là della rivalità che durano tutta’ora. Paolo rispetta tutti. Ci siamo affrontati in tanti derby, ma lui era un avversario molto leale e per questo l’ho sempre rispettato”.

Zanetti, poi, racconta anche un episodio della sua vita passata, prima ancora di diventare calciatore. In Argentina per un anno aveva anche fatto il muratore e quella rimane una delle esperienze più formative della sua vita: “Mio padre faceva il muratore e io un anno l’ho aiutato. È stato uno dei momenti più belli della mia vita, perché lì ho capito tantissime cose. Ho capito quanto mio padre e mia madre si sacrificassero per non far mancare niente a me e a mio fratello. Ho capito quali sono i valori umani fondamentali per l’essere umano”.