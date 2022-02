ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Venezia, Zanetti: «Con il Napoli come contro l’Inter. Ce la giochiamo». Le dichiarazioni del tecnico

Paolo Zanetti ha parlato a DAZN prima di Napoli-Venezia. Le sue dichiarazioni a DAZN.

«Normale che il Napoli attacchi con tanti effettivi e i terzini molto alti. Dobbiamo cercare di impensierirli e non fare una partita totalmente difensiva, se non obbligati dalla loro qualità. Abbiamo tre giocatori offensivi e vogliamo giocarci le nostre carte. Normale che per noi sia un campionato difficile, lo sapevamo. Quando affronti tante grandi in successione puoi perdere autostima ma devi trovare serenità. Oggi serve un’altra grande partita come con l’Inter».