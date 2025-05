Zanetti: «Affrontiamo gara per gara, i finali di stagione sono sempre particolari» - Calcio News 24

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, prima del calcio d’inizio della partita degli scaligeri contro l’Inter

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Inter Verona. Di seguito le sue parole.

«Non lo so e non ci voglio pensare. Dobbiamo affrontare gara per gara, perché i finali di stagione sono sempre molto particolari. Noi siamo riusciti ad arrivare con questo margine, non perché abbiamo mosso la classifica, ma perché abbiamo fatto due mesi importanti di alto livello con risultati in campi difficili, anche sperati. Adesso dobbiamo ritornare a essere quelli che sappiamo oggi».