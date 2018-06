Cristian Zapata starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan. Sul difensore colombiano si sarebbe mosso il Boca Junior

Cristian Zapata è attualmente impegnato con la Colombia al Mondiale di Russia 2018. Il difensore non è la prima scelta per la difesa del ct José Pekerman e anche nel Milan il suo ruolo è stato molto marginale in questa stagione. Il centrale classe ’86 ha comunque sostituito ottimamente l’infortunato Alessio Romagnoli nel finale di campionato e si pensava che il club di via Aldo Rossi gli avrebbe proposto un rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ex difensore dell’Udinese starebbe valutando di ritornare in Sudamerica ma non in Brasile. L’idea di abbandonare i rossoneri potrebbe derivare anche dalla difficile situazione societaria in cui verte il Diavolo. Tra i club interessati a Zapata ci sarebbe il Boca Junior. Il futuro del colombiano potrebbe quindi essere in Argentina.