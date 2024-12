Zappa: «Il momento è negativo, ma c’è una cosa che ci fa ben sperare: sono mancati i risultati, ma non le prestazioni»

Le parole di Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in casa contro l’Inter

Gabriele Zappa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Cagliari contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.

MOMENTO NEGATIVO – «Veniamo da quattro sconfitte di fila. La cosa che ci fa sperare è che ce la siamo giocata con tutti. Purtroppo non abbiamo raccolto risultati, ma abbiamo fatto buone prestazioni. Oggi buon primo tempo e dopo il primo gol non siamo riusciti a reagire. Come se ne esce? Non è facile trovare un motivo, però dobbiamo continuare a lavorare e stare sul pezzo, senza stare sul passato. Pensiamo al Monza e cerchiamo di portare a casa punti»

SPOGLIATOIO E MONZA – «Non ci siamo detti nulla nello spogliatoio, siamo stati bravi a reggere contro una squadra forte, al più forte del campionato per me, che ti costringe a spendere energie mentali e fisiche, si muovono molto e trovano tanti uomini liberi e soli. Gli attaccanti sono forti e la partita è stata difficile. Il primo gol è stato rocambolesco, Luperto ha detto che è scivolato altrimenti l’avrebbe presa. E’ stato un gol brutto che ci ha tagliato le gambe. Per quanto riguarda Monza, sì è stato il mio passato, mi fa piacere tornare vicino a casa ma non vedo l’ora di portare a casa i tre punti»

TIFOSI – «Non è piacevole sentire i tifosi che ci contestano, dispiace per loro. Noi abbiamo dato il massimo e sappiamo che dentro di noi abbiamo dato tutto. Non potevamo fare altrimenti. Perdita di certezze? Il mister è bravo sotto a questo aspetto: cancellare tutto e continuare a lavorare, credere in ciò che facciamo. I cavalli si vedono alla fine, è presto per giudicare»