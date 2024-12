Yildiz Juve, Zazzaroni sicuro: «Non posso dire che resta alla Juve altri tre anni, secondo me no»

Zazzaroni parla di Yildiz: tutte le dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport sul talento bianconero

van Zazzaroni è intervenuto su Radio Deejay per parlare del futuro di Kenan Yildiz alla Juve dopo aver parlato del possibile scambio con il giocatore del Newcastle, Sandro Tonali.

PAROLE – «Non posso dire che Yildiz resta alla Juve altri tre anni, secondo me no. È un buon giocatore, il problema non è il ruolo: abbiamo visto giocatori come Baggio, Recoba, Del Piero, partire larghi e poi accentrarsi. Uno va un po’ in autonomia: i numeri dieci veri giocano ovunque, Totti ha giocato anche da centravanti. Io ho rivisto delle immagini di Totti e gli ho scritto che lo consideravo terzo, invece era impressionante».