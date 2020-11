Zenga pronto a tornare in panchina: c’è il Vasco da Gama

Il Vasco da Gama avrebbe messo nel mirino Walter Zenga come prossimo allenatore

Dopo l’elezione del nuovo presidente Levan Siano, il Vasco da Gama, sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo a cui affidare la guida tecnica della prima squadra. Il principale indiziato pare essere l’ex tecnico del Cagliari Walter Zenga, svincolato dalla società sarda dopo l’esperienza dello scorso campionato in cui è subentrato a Maran. Il tecnico ha dato disponibilità ad un suo trasferimento in Brasile, ma la “spesa” italiana pare non limitarsi al solo allenatore: la società ha messo nel mirino l’attaccante azzurro Mario Balotelli, anch’esso svincolato dopo l’ultima esperienza fallimentare al Brescia. Nell’immediato futuro dei due italiane potrebbe aprirsi una porta a tinte verdeoro, dove il calcio è una sacralità.