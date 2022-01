ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zhang in sede Inter: ecco le nuove linee per il mercato. Il presidente fa il punto con la dirigenza nerazzurra

Ci siamo. Il presidente nerazzurro Steven Zhang, che ieri era a San Siro per assistere ad Inter-Lazio, è tornato in sede assieme ai dirigenti per un primo punto sul futuro societario e sul mercato. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, si tenterà di stringere per il rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic oltre che mettere nero su bianco per la conferma del team dirigenziale.

Non mancheranno spunti sulla strategia da adottare sul mercato: possibile qualche colpo a gennaio, ma senza gravare sulle finanze della società. Nel prossimo mercato estivo poi, ci sarà più libertà di manovra…